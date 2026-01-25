डीपीआर तैयार: 300 करोड़ में बनेगा 106 किमी लंबा फोरलेन, टेंडर जारी

नई डीपीआर में फोरलेन को जमीन से 3-4 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। यहां पर एक किलोमीटर में एक पुलिया बनाई जाएगी। टेंडर के लिए दिल्ली सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दी गई है। ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक फोरलेन पर 150 करोड़ और नरसिंहगढ़ से भोपाल तक के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हाईवे के 106 किलोमीटर के हिस्से पर निर्माण-कार्य होगा। इस हाईवे की देखरेख एनएचएआई (NHAI)करेगा।