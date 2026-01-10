एमपी में पहले फफूंद वाली दवा मिली, अब ‘माउथवॉश’ में मिला कीड़ा; मचा बवाल

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद भी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जेपी जिला अस्पताल में दो ताजा मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।



अभी फफूंद लगी दवा की शिकायत की जांच पूरी भी नहीं हुई और मरीज को कीड़े जैसी आकृति वाला माउथ वॉश देने का मामला सामने आ गया। महज तीन दिन में दो शिकायतों ने यह संकेत दे दिए है कि कोल्ड सिरप कांड के बाद भी व्यवस्था में सुधार के दावे जमीनी हकीकत में नहीं उतर पाए है।



दरअसल, तीन जनवरी को मरीज सतीष सेनने आरोप लगाया कि अस्पताल से दी गई दवा में फफूंदी जमी हुई थी। इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की और देवा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। 6 जनवरी को मनीष नामक युवक ने गले के संक्रमण के इलाज के लिए दिए गए माउथ वॉश में कीड़े जैसी आकृति दिखाई देने की शिकायत दर्ज कराई।