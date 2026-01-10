10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में पहले फफूंद वाली दवा मिली, अब ‘माउथवॉश’ में मिला कीड़ा; मचा बवाल

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जेपी अस्पताल में माउथवॉश में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 10, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद भी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जेपी जिला अस्पताल में दो ताजा मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अभी फफूंद लगी दवा की शिकायत की जांच पूरी भी नहीं हुई और मरीज को कीड़े जैसी आकृति वाला माउथ वॉश देने का मामला सामने आ गया। महज तीन दिन में दो शिकायतों ने यह संकेत दे दिए है कि कोल्ड सिरप कांड के बाद भी व्यवस्था में सुधार के दावे जमीनी हकीकत में नहीं उतर पाए है।

दरअसल, तीन जनवरी को मरीज सतीष सेनने आरोप लगाया कि अस्पताल से दी गई दवा में फफूंदी जमी हुई थी। इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की और देवा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। 6 जनवरी को मनीष नामक युवक ने गले के संक्रमण के इलाज के लिए दिए गए माउथ वॉश में कीड़े जैसी आकृति दिखाई देने की शिकायत दर्ज कराई।

दवाओं पर संदेह

जिन दवाओं को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। वे आमतौर पर बड़ी संख्या में मरीजों को दी जाती हैं। इनमें दर्द निवारक डिक्लोफेनाक 50 एमजी टैबलेट और 50 एमएल का क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आईपी 0.2 प्रतिशत शामिल है। माउथ वॉश का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है, ताकि उसमें दिख रही संदिग्ध वस्तु की पुष्टि हो सके।

सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश

सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने दोनों शिकायतों को गंभीर मानते हुए पांच सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। इस दल में फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। टीम को जेपी अस्पताल की फार्मेसी, ड्रग स्टोर और मरीजों को दी जा रही दवाओं के पूरे स्टॉक की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए हैं।

दावे और विरोधाभास

सीएमएचओ का कहना है कि जिस डिक्लोफेनाक टैबलेट में फफूंदी होने का दावा किया जा रहा है, उसका स्टॉक दिसंबर में ही खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अस्पताल स्टाफ शिकायतकर्ता से दवा की स्ट्रिप लेकर जांच की बात स्वीकार कर रहा है। अब तक किसी भी मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

नमी बनी खामोश खतरा

अस्पताल के स्टोर स्टाफ के अनुसार जेपी अस्पताल परिसर में नमी एक बड़ी समस्या है। ड्रग स्टोर और फार्मेसी की दीवारों में लगातार सीलन बनी रहती है. जिसकी शिकायतें पहले भी सिविल सर्जन कार्यालय में की जा चुकी हैं।

प्रशासन की चुप्पी

पूरे मामले में जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. संजय जैन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। फोन पर उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीएमएचओ ने बताया कि माउथ वास की शीशी में किडे जैसी आकृति दिख रही है। उसका सैंपल जांच के लिए भेजा दिया गया है। यह क्या है? इसकी जानकारी जांच के बाद ही हो सकेगी। जांच दल अस्पताल के दवा स्टॉक की जांच-पड़ताल की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 09:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में पहले फफूंद वाली दवा मिली, अब ‘माउथवॉश’ में मिला कीड़ा; मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कड़ाके की ठंड, यहां सबसे कम रहा पारा, घने कोहरे की चपेट में ये 15 जिले

MP Weather Update
भोपाल

राजधानी में 11 जनवरी को बंद रहेंगे ये रास्ते, घर से निकलने से पहले देख लें डायवर्सन रूट

cm mohan yadav tractor rally bhopal roads closed diversion routes mp news
भोपाल

भोपाल में सप्लाई हो रहा भागीरथपुरा से ज्यादा ‘खतरनाक’ पानी, रिसर्च में दावा

bigger threat than Bhagirathpura case in bhopal Iron-chromium found Adampur Khanti water bhopal mp news
भोपाल

एमपी में शराब से 18 हजार करोड़ रुपए कमाएगी सरकार, बना रही सख्त नीति

MP government to earn Rs 18000 crore from liquor
भोपाल

एमपी में दो दिन बाद 1100 ट्रैक्टरों के साथ सीएम मोहन यादव का मेगा शो

cm mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.