12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘दिग्विजय के मॉडल’ को पूर्व मंत्री ने बताया ‘अधकचरा’, जानिए क्या है सच्चाई

MP News: सोमवार को दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में साल 2002 के एजेंडे पर बात की। उस मॉडल पर बात करते हुए पूर्व मंत्री ने अधकचरा करार दे दिया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 12, 2026

mp news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल-2 दलित एजेंडे पर चर्चा की और नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल डिक्लेरेशन दलित एजेंडा नहीं था, उसमें अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के लिए भी था। वहीं, इस मॉडल को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अधकचरा बताया।

क्या था दिग्विजय सिंह का पूरा बयान

सभा में राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इमरजेंसी के साथ एससी/एसटी के लोगों को गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप दिए गए। अब समय आ गया है GenZ 2000 के बाद पैदा हुए हैं। उनसे भी चर्चा करने की जरूरत है। यूथ पॉलिसी बननी चाहिए। साल 2002-23 में शासकीय खरीद में आरक्षण दिया गया। जिसमें डिप्लोमा और डिग्री होल्डर को बिना टेंडर काम दिया गया। मप्र चेप्टर का ड्राफ्ट तैयार किया है।

सुक्षाव के लिए भाजपा विधायकों को आमंत्रण

सुझाव के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। जिसमें भाजपा विधायकों को आंमत्रित किया गया है। जिसमें संविधान, लोकतंत्र को लेकर चर्चाएं होंगी।

एससी/एसटी का सीएम बनेगा तो खुशी होगी

साल 2002 का एजेंडा फेल होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार को कम समय मिला था। डेढ़ साल कम होता है। कई विषयों में लाभ मिला, लेकिन सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा था। दबंगों को हटाकर गरीबों को पट्टा दिए गए थे। इससे ग्रामीणों क्षेत्रों को अधिक नुकसान पहुंचा। सरकार जाने के बाद पट्टे भी कैसिंल हो गए थे। जब कमलनाथ सरकार आई तो पट्टा वापस दिलाने के लिए अभियान चलाया। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर एससी/एसटी का सीएम बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी।

सरकार आई तो परमानेंट होंगे अतिथि शिक्षक

सिंह ने यह दावा किया कि यदि कांग्रेस सरकार आएगी तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। हम इन लोगों को नियमित करने की नीति तैयार करेंगे।

दिग्विजय सरकार का एजेंडा फेल

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दलित एजेंडा फेल होने के कारण तीसरी बार दिग्विजय सरकार नहीं बन पाई। उस वक्त सरकार ने एससी/एसटी के उत्थान के लिए कदम उठाया था। दलित एजेंडा 2002 में लागू किया। दलित एजेंडा पवित्र मन से लाया गया था लेकिन अधकचरा था। इसे फेल करने में अधिकारियों ने भूमिका निभाई थी। अफसरों ने जमीन देने में 12-15 हजार पट्टे बना लिए, लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं मिला। उस दौरान ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए दलित एजेंडा 2 आना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने पवित्र मन से लागू किया। अधिकारियों से भी चूक हुई। जिस कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 07:25 pm

Published on:

12 Jan 2026 07:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘दिग्विजय के मॉडल’ को पूर्व मंत्री ने बताया ‘अधकचरा’, जानिए क्या है सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बढ़ेंगे गेहूं के दाम, किसानों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Gehu ka bhav
भोपाल

आदेश जारी…एमपी के इस जिले में ’14 जनवरी’ को रहेगा स्थानीय अवकाश

public holiday
भोपाल

एमपी के 97 प्रतिशत किसानों को कर्ज से उबारने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा सुझाव

Jitu Patwari's big statement to free 97 percent of MP farmers from debt
भोपाल

पश्चिमी विक्षोभ फिर बिगाड़ेगा एमपी का मौसम, दो दिनों तक बारिश का अनुमान

MP Weather
भोपाल

Budget 2026 से पहले यूथ की आवाज ‘लाड़ली बहना योजना’ नहीं, हमें चाहिए हमारा हक…

Madhya Pradesh Budget 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.