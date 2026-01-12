‘दिग्विजय के मॉडल’ को पूर्व मंत्री ने बताया ‘अधकचरा’, जानिए क्या है सच्चाई

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दलित एजेंडा फेल होने के कारण तीसरी बार दिग्विजय सरकार नहीं बन पाई। उस वक्त सरकार ने एससी/एसटी के उत्थान के लिए कदम उठाया था। दलित एजेंडा 2002 में लागू किया। दलित एजेंडा पवित्र मन से लाया गया था लेकिन अधकचरा था। इसे फेल करने में अधिकारियों ने भूमिका निभाई थी। अफसरों ने जमीन देने में 12-15 हजार पट्टे बना लिए, लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं मिला। उस दौरान ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए दलित एजेंडा 2 आना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने पवित्र मन से लागू किया। अधिकारियों से भी चूक हुई। जिस कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई।