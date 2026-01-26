26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल एयरपोर्ट से गायब हुए करोड़ों के जेवर, CCTV में नहीं मिले कोई सुराग

MP News: राजभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करोड़ों के जेवर गायब होने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 26, 2026

rajbhoj airport

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां 1.5 करोड़ रूपये की जेवर गायब हो गए। दरअसल, शनिवार को अमेरिका से भोपाल पहुंची एक महिला ने हीरे की चेन, अंगूठी और अन्य दूसरे जेवरातों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई।

चेक-इन बैग में रखी गई थी ज्वैलरी

महिला ने दावा किया है कि ज्वैलरी उनके पास चेक-इन बैग में रखी गई थी। जिसका कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है। महिला के द्वारा मामले की शिकायत भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा इंडिगो को मेल भी किया गया है।

इंडिगो ने दी सूचना

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित एयरलाइन इंडिगो को दी गई है। इंडिगो के द्वारा बताया गया है कि फुटेज और स्कैनिंग रिपोर्ट में जेवर होने के कोई साक्ष्य नहीं हैं।

इधर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सीआईएसएफ की टीम से एयरपोर्ट के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई गई है। जांच में किसी तरह के जेवर गायब होने की घटना सामने आई है। जबकि बैगेज स्कैनिंग के दौरान बैग में जेवर या कोई पैकेट नहीं दिखाई दी।

शिकायतकर्ता शालिनी बाफना का कहना है कि अमेरिका से भोपाला आई थीं। वह मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में सवार होने वाली थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि बैग की शनिवार को सुबह 10:20 बजे स्कैनिंग की गई। इसके बाद 11:00 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस दौरान बैग में किसी भी प्रकार के जेवर मौजूद नहीं थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 02:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल एयरपोर्ट से गायब हुए करोड़ों के जेवर, CCTV में नहीं मिले कोई सुराग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

21 कॉलोनियां की सूची तैयार, 28 जनवरी से हटाई जाएंगी अवैध कॉलोनियां

Illegal colonies
भोपाल

77th Republic Day : गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने भोपाल तो सीएम मोहन ने उज्जैन में फहराया तिरंगा, जानें आपके शहर में किसने किया झंडावंदन

77th Republic Day
भोपाल

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, 15 शहरों में कोल्ड-डे, 27-28 जनवरी को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather Update
भोपाल

77th Republic Day : गणतंत्र दिवस पर भोपाल में राज्यपाल और यहां झंडा फहरा रहे सीएम मोहन, देखें अपडेट्स

77th Republic Day
भोपाल

अवैध कॉलोनी बसाने वाले की खैर नहीं, करोड़ों जुर्माने के साथ 10 साल जेल, कलेक्टर पर भी गिरेगी गाज

Illegal Colonizer
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.