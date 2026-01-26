भोपाल एयरपोर्ट से गायब हुए करोड़ों के जेवर, CCTV में नहीं मिले कोई सुराग

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित एयरलाइन इंडिगो को दी गई है। इंडिगो के द्वारा बताया गया है कि फुटेज और स्कैनिंग रिपोर्ट में जेवर होने के कोई साक्ष्य नहीं हैं।



इधर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सीआईएसएफ की टीम से एयरपोर्ट के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई गई है। जांच में किसी तरह के जेवर गायब होने की घटना सामने आई है। जबकि बैगेज स्कैनिंग के दौरान बैग में जेवर या कोई पैकेट नहीं दिखाई दी।



शिकायतकर्ता शालिनी बाफना का कहना है कि अमेरिका से भोपाला आई थीं। वह मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में सवार होने वाली थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि बैग की शनिवार को सुबह 10:20 बजे स्कैनिंग की गई। इसके बाद 11:00 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस दौरान बैग में किसी भी प्रकार के जेवर मौजूद नहीं थे।