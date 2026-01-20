मदरसे के पास पार्किंग को लेकर महिला को घसीटकर पीटा, एक्शन मोड में मंत्री सारंग

जब विजय मिश्रा ने ऑटो हटाने के लिए कहा तो युवकों ने कथित तौर पर एक हजार रुपये की मांग कर दी। इस पर विजय और उनके साथियों ने विरोध किया, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद तीनों युवकों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास की बस्ती से कुछ लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद हमलावर नहीं रुके। उन्होंने डंडों और बेल्ट से विजय, उनके भाई विनीत और महिला मित्र पूर्णिमा दुबे पर हमला किया। महिला के साथ भी बेरहमी की गई और उसके बाल पकड़कर खींचे गए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।