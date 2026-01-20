20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मदरसे के पास पार्किंग को लेकर महिला को घसीटकर पीटा, एक्शन मोड में मंत्री सारंग

MP News: एमपी में मामूली पार्किंग विवाद ने खौफनाक हिंसा का रूप ले लिया। ट्रेवल एजेंसी संचालक, उसके भाई और महिला मित्र को सरेआम बेरहमी से पीटा गया, जबकि तमाशबीन बने लोग देखते रहे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 20, 2026

MP News Kalpana Nagar Madarsa Parking Dispute Woman Assaulted Video Viral

Kalpana Nagar Madarsa Parking Dispute Woman Assaulted (फोटो- Patrika.com)

Madarsa Parking Dispute: भोपाल के कल्पना नगर इलाके में पार्किंग को लेकर हुए एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रेवल एजेंसी संचालक, उसके भाई और एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं। यह घटना 16 जनवरी की रात की बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, कल्पना नगर (Kalpana Nagar) स्थित माधवी अपार्टमेंट में रहने वाला विजय कुमार मिश्रा एक ट्रेवल एजेंसी का संचालन करता है। 16 जनवरी की रात वह अपने भाई विनीत मिश्रा और महिला मित्र पूर्णिमा दुबे के साथ इंद्रपुरी से लौटकर घर पहुंचा था। उनके घर के सामने एक मदरसा है, जहां वे अक्सर अपनी कार पार्क किया करते थे। उस रात वहां एक ऑटो खड़ा हुआ था, जिसमें तीन युवक बैठे थे। (MP News)

पार्किंग के लिए मांगे पैसे, नहीं देने पर की युवक-युवती से मारपीट

जब विजय मिश्रा ने ऑटो हटाने के लिए कहा तो युवकों ने कथित तौर पर एक हजार रुपये की मांग कर दी। इस पर विजय और उनके साथियों ने विरोध किया, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद तीनों युवकों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास की बस्ती से कुछ लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद हमलावर नहीं रुके। उन्होंने डंडों और बेल्ट से विजय, उनके भाई विनीत और महिला मित्र पूर्णिमा दुबे पर हमला किया। महिला के साथ भी बेरहमी की गई और उसके बाल पकड़कर खींचे गए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद युवती पूर्णिमा दुबे ने एक वीडियो जारी कर पूरी आपबीती बताई। उसने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह की मदद नहीं की। वीडियो के सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा।

पुलिस ने कहा ये …

पिपलानी थाना प्रभारी टीआई चंद्रिका यादव ने बताया कि मामले में अड़ीबाजी, बलवा और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा- होगी कठोर कार्रवाई

मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले पर प्रतक्रिया देते हुए कहा कि मदरसों की आड़ में अगर कोई अपराध करेगा तो यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दोषियों पर कार्रवाई की गई है। मदरसों में इस तरह के लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, यह जांच का विषय है। सभी मदरसों की जांच होगी और अवैध मदरसों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सख़्त निर्देश दिए गए हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में फर्जी आईएएस-आईपीएस की आईडी से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, कई जिलों में था वांटेड
राजगढ़
mp news fake ACB officer arrested fake IAS-IPS ID Cards seized in bioara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 02:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मदरसे के पास पार्किंग को लेकर महिला को घसीटकर पीटा, एक्शन मोड में मंत्री सारंग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ladli Behna Yojana- लाड़ली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, 1-1 लाख रुपए देने की तैयार हो रही योजना

ladli-behna-yojana
भोपाल

पॉवर सेफ बन रहा एमपी का यह शहर, युद्ध हो या आए भूकंप-नहीं जाएगी बिजली

Jabalpur becoming power safe with electrical islanding
भोपाल

एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 35 लाख तक का कैशलेस बीमा, बजट में मिल सकती है मंजूरी

mp news
भोपाल

एमपी कांग्रेस का बड़ा आरोप: अशोकनगर के आश्रम में अनैतिक गतिविधियां चल रहीं…’

भोपाल

एमपी की बड़ी उपलब्धि, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना

cm mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.