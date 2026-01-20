MP में फर्जी आईएएस-आईपीएस की आईडी से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, कई जिलों में था वांटेड

2022 के चेक बाउंस मामले आरोपी के खिलाफ वारंट था। जिसकी लंबे समय से पुलिस तलाक कर रही थी। आरोपी के ब्यावरा में होने की सूचना पर रविवार रात को पुलिस उसके घर पहुंची तो वह फोर्स देखकर घबराया। खुद को बचाने के लिए अंदर से घर का दरवाजा बंद कर छिप गया। इस दौरान आरोपी दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को नियम बताते हुए बहस करने लगा। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर ग्राइंडर से दरवाजा काटकर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।