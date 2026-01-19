MP में तहसीलदार का कंप्यूटर ऑपरेटर 10 हजार घूस लेते गिरफ्तार, EOW की बड़ी कार्रवाई

इस प्रकरण में गुढ़ के प्रभारी तहसीलदार अरुण यादव की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने और उसके बदले दस हजार रुपए की रिश्वत मांगने से संबंधित जानकारी तहसीलदार को भी दी गई थी। उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की बल्कि आरोपी कम्प्यूटर आपरेटर उनके नाम का सहारा लेकर ही लगातार रिश्वत की मांग करता रहा। अब इस विवेचना के दौरान इस बात का पता लगाया जाएगा कि तहसीलदार की इसमें भूमिका कितनी रही है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि फाइल लेकर बाबू कई बार तहसीलदार के पास गया था लेकिन वह लौटाते रहे, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है।