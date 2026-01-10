एमपी में ‘नगर निगम’ का कत्लखाना बना फैक्ट्री, यहीं से देश-विदेश में सप्लाई होता था गौमांस

जहांगीराबाद टीआइ मानसिंह चौधरी ने बताया, मुख्य आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच में गौ मांस मिलने की पुष्टि हुई है। परिसर सील किया गया है। सामग्री यहां लाकर पैकिंग करवाई जाती थी एवं इसे बाहर वितरित किया जाता था। इस मामले में कौन-कौन शामिल है, किसकी क्या भूमिका है। सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है। निगम को पत्र लिखकर और जानकारियां भी मांगी जा रही है।



स्लॉटर हाउस सील होने से शुक्रवार को यहां जानवरों की कटाई नहीं हो सकी। नतीजा, शहर में सैकड़ों व्यापारियों ने खुले में जानवर काटे और उनके चमड़े निकालकर फेंक दिए। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने इन्हें एकत्र कर आदमपुर खंती पहुंचाया। निगम का दावा है, शनिवार से व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाएगी।



गोमांस के मुद्दे पर कांग्रेस ने नगर निगम का दफ्तर घेरा। नारेबाजी की। कहा कि देश-प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी खुलेआम तस्करी हो रही है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें।