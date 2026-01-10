10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में ‘नगर निगम’ का कत्लखाना बना फैक्ट्री, यहीं से देश-विदेश में सप्लाई होता था गौमांस

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस की गाड़ी से 26 टन गोमांस जब्त होने के बाद शुक्रवार को नया खुलासा हुआ।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 10, 2026

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े-बड़े दावों के बीच शुरू हुआ स्लॉटर हाउस की गाड़ी से 26 टन गोमांस जब्त होने के बाद शुक्रवार को नया खुलासा हुआ। निगम से स्लॉटर हाउस का ठेका लेकर लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक असलम कुरैशी ने निगम के स्लॉटर हाउस को कथित रूप से निजी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बदल दिया। वह पास के जिलों से गोवंश का मांस लाता, शहर में मृत मवेशियों को उठवाकर स्लॉटर हाउस ले जाता और स्लॉटरिंग के बाद गोमांस को भैंस के मांस के साथ मिलाकर पैकेट बना कई शहरों में खपाता था।

देश-विदेश में सप्लाई होता था मांस

इंटरनेशनल सप्लायर के जरिए विदेश भी भेजता था। जांच में इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस की सिफारिश पर निगम ने स्लॉटर हाउस सील कर दिया। लेकिन ठेकेदार का टेंडर रद्द नहीं किया। आरोपी को भेजा गया है।

स्लॉटर हाउस का सेटअप

मेट्रो डिपो से सटे क्षेत्र में नगर निगम ने पुराने ढांचे के स्थान पर 30 करोड़ रुपए से प्रदेश का पहला मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया था। यहां स्लॉटरिंग में पानी की खपत में 90% तक कमी आई। पहले 200 जानवरों की कटाई में रोज 50 हजार लीटर पानी लगता था। स्लॉटरिंग के बाद निकलने वाले कचरे का शत-प्रतिशत निपटारा भी परिसर में होता था। यहां 200 बड़े और 600 बकरे-बकरियों की कटाई की व्यवस्था थी।

कौन शामिल, कर रहे जांच

जहांगीराबाद टीआइ मानसिंह चौधरी ने बताया, मुख्य आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच में गौ मांस मिलने की पुष्टि हुई है। परिसर सील किया गया है। सामग्री यहां लाकर पैकिंग करवाई जाती थी एवं इसे बाहर वितरित किया जाता था। इस मामले में कौन-कौन शामिल है, किसकी क्या भूमिका है। सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है। निगम को पत्र लिखकर और जानकारियां भी मांगी जा रही है।

स्लॉटर हाउस सील होने से शुक्रवार को यहां जानवरों की कटाई नहीं हो सकी। नतीजा, शहर में सैकड़ों व्यापारियों ने खुले में जानवर काटे और उनके चमड़े निकालकर फेंक दिए। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने इन्हें एकत्र कर आदमपुर खंती पहुंचाया। निगम का दावा है, शनिवार से व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाएगी।

गोमांस के मुद्दे पर कांग्रेस ने नगर निगम का दफ्तर घेरा। नारेबाजी की। कहा कि देश-प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी खुलेआम तस्करी हो रही है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें।

इस पूरे मामले पर निगमायुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि पुलिस की जांच और प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर स्लॉटर हाउस सील किया। जांच जारी है।

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि जांच में गोमांस की पुष्टि हुई है। गो-तस्करी व हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई होगी।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ‘नगर निगम’ का कत्लखाना बना फैक्ट्री, यहीं से देश-विदेश में सप्लाई होता था गौमांस

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फूट-फूटकर रोई थी ‘बेटी अनामिका’…अब ‘मोहन सरकार’ ने दी बड़ी गारंटी

sidhi-news
भोपाल

एमपी में पहले फफूंद वाली दवा मिली, अब ‘माउथवॉश’ में मिला कीड़ा; मचा बवाल

भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड, यहां सबसे कम रहा पारा, घने कोहरे की चपेट में ये 15 जिले

MP Weather Update
भोपाल

राजधानी में 11 जनवरी को बंद रहेंगे ये रास्ते, घर से निकलने से पहले देख लें डायवर्सन रूट

cm mohan yadav tractor rally bhopal roads closed diversion routes mp news
भोपाल

भोपाल में सप्लाई हो रहा भागीरथपुरा से ज्यादा ‘खतरनाक’ पानी, रिसर्च में दावा

bigger threat than Bhagirathpura case in bhopal Iron-chromium found Adampur Khanti water bhopal mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.