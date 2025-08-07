पीएम नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आएंगे एमपी, ‘PM मित्र पार्क’ का करेंगे भूमिपूजन, सीएम ने दी जानकारी



रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के उमरिया 60.630 हेक्टेयर भूमि आवंटन कर दिया है। वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। उद्योग लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर सहायक उद्योगों का बड़ा बाजार बनेगा। जो कि मध्यप्रदेश की राजधानी और मध्यप्रदेश को अलग-अलग औद्योगिकरण के व्यवसाय का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक छात्रों के लिए रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। प्रसन्नता का विषय यह है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को स्वयं हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा क्षेत्र है तो वह रहने वाले हैं। रेल मंत्री भी उपस्थित रहने वाले थे। मगर उनका कुछ काम आने के कारण, वह वर्चुअली जुड़ेंगे। आजादी के हम निवेश के एक नए दौर में जा रहे हैं।



इस बार तिंरगा अभियान का पहला चरण 3-8 अगस्त, दूसरा 9 से 12 होने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों के महान वीरतापूर्ण स्मरण कराने सशस्त्र और पुलिस बल को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आमजन की ओर से हम इनको राखियां भेजने का अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए महत्व का त्योहार है।



भोपाल मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनकर तैयार हुआ है। हमने जो कहा था कि मेट्रोपॉलिटन कागज पर नहीं रहेंगे। इसको विकास के कारवां से भागीदार बनाएंगे। ऐसे ही इंदौर, उज्जैन, देवास धार के मेट्रोपॉलिटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को खुद आएंगे। स्वदेशी निर्माण के लिए टेक्सटाइल्स मालवा-निमाड़ के लिए पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे।



14 अगस्त को बलराम जंयती के अवसर पर किसानों के खाते में मंडला से सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे।