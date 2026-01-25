25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की तीन हस्तियों को मिलेगा ‘पद्मश्री’, जानिए कौन-कौन लिस्ट में शामिल

Padma Shri Awards 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के पहले पद्मश्री अवार्डी की घोषणा हो चुकी है। जिसमें मध्यप्रदेश की तीन हस्तियां भी शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 25, 2026

Padma Shri Awards 2026: गणतंत्र दिवस के पहले आज पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिसमें देश के कई राज्यों से उन लोगों को चुना गया है। जिन्होंने अपने काम से देश का मान बढ़ाया है। जिसमें मध्यप्रदेश की तीन हस्तियों के नाम शामिल हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार कैलाशचंद्र पंत, सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवानदास रैकवार और मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।

कौन हैं कैलाश चंद्र पंत

कैलाश चंद्र पंत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के चलते सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब दो दशकों तक काम किया। वह जनधर्म नाम से साप्ताहिक मैगजीन निकालते हैं। पंत के द्वारा हिंदी भवन न्यास और कृषि भवन को विकसित किया गया है।

कौन हैं मोहन नागर

मोहन नागर राजगढ़ जिले के गृह गांव रायपुरिया (पचोर) के रहने वाले हैं। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए नागर को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से नवाजा जाएगा। राजगढ़ के साथ ही बैतूल जिले में पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य किया है। वर्तमान में नागर मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। वह सांसद रोडमल नागर के गृह गांव के रहने वाले हैं।

कौन हैं भगवानदास रैकवार

भगवानदास रैकवार बुंदेलखंड की धरती से आते हैं। उन्हें बुंदेली युद्ध कला के संरक्षण, प्रशिक्षण और प्रचार के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को जीवित रखने के लिए दशकों से कार्य किया है।



खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 06:13 pm

Published on:

25 Jan 2026 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की तीन हस्तियों को मिलेगा ‘पद्मश्री’, जानिए कौन-कौन लिस्ट में शामिल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वोटर बनने के लिए बेकरार लोग, नए मतदाताओं के 8 लाख से अधिक आवेदन मिले

More than 8 lakh applications received from new voters to become voters
भोपाल

एमपी में किडनैपिंग के 3 केस से मची खलबली, अलर्ट हुई पुलिस

Police on alert after 3 kidnapping cases in MP
भोपाल

भोपाल में सनसनी: युवक को घेरकर हथौड़े-सब्बल से पीटा, हालत गंभीर

mp news
भोपाल

एमपी के राज्यपाल ने बंदियों के साथ सुनी पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’

MP Governor listened to PM Narendra Modi's 'Mann Ki Baat' with prisoners
भोपाल

सलाखों में कैद हुआ भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश, कोर्ट ने भेजा जेल

Bhopal Municipal Corporation cow slaughter case: Aslam Chamda in jail
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.