पूर्व सीएम ‘उमा भारती’ ने ‘राहुल गांधी ‘को क्यों दी दवाई खाने की सलाह? जानें

पूर्व सीएम उमा भारती ने बिहार चुनाव और वोट चोरी पर कहा कि क्या राहुल गांधी को ना कुछ बातें याद दिलानी पड़ेगी? जब इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने चुनाव कराए, क्योंकि उनको यह रिपोर्ट दी गई कि सब डर गए हैं। सब जेलों में बंद हैं। पब्लिक डरी हुई है। सारे इंस्टिट्यूशन को तो आपने ध्वस्त ही कर दिया है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। आपको पता है मीडिया के लोगों को कितना कष्ट हुआ था जो इंडिपेंडेंट माइंड वाला मीडिया था। जी और सब कुछ आपके अधीन आ गया। सारे इंस्टिट्यूशन आपसे डरे हुए हैं। आपके इशारे पर नाच रहे हैं। जो नहीं नाच रहे वो या तो जेलों में या खत्म हो गए हैं। चुनाव करा दो। आपको तो वैसी जीत मिलेगी जैसे सिकंदर महान को मिली थी। और हुआ क्या? इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई। जब वोटर तय कर लेता है ना तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। फिर वह सबको पंच मारता है। सारे ध्वस्त होते हैं और जिसकी वजह होनी होती है उसी की वजह होने देता है। वो दूसरे को धूल खुद चढ़ा देता है।