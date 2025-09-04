अगले 27 घंटे ‘3 स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव’: 36 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को सबसे ज्यादा बारिश इंदौर, रतलाम और उज्जैन में हुई। यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। साथ ही भोपाल, नरसिंहपुर, नौगांव, रीवा, सतना, सिवनी, दतिया, ग्वालियर, पचमढ़ी, श्योपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, खरगोन, शाजापुर, धार, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, नर्मदापुरम, शिवपुरी, खंडवा, रायसेन, विदिशा, मंदसौर, अशोकनगर, बैतूल, सीहोर, राजगढ़, आगर-मालवा, देवास आदि जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 36 जिलों में अतिभारी से भारी बारिश की संभावना जताई है।