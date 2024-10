MP Will Get 4 News Airports: मध्यप्रदेश को जल्द ही चार नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। जिससे यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा।

MP Will Get 4 New Airports: मध्यप्रदेश को जल्द ही चार नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। बीते दिनों बुंदेलखंड इंडस्ट्री कॉनक्लेव में सीएम मोहन यादव ने सागर सहित चार शहरों को एयरपोर्ट देने की घोषणा की थी। बता दें कि, सागर में एयरपोर्ट के लिए तत्कालीन एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्वे कराया था।