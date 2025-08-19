‘मेरी सास इतनी दबंग है कि…’, पति ने सास-ससुर को बताया खलनायक, पत्नी ने भी लगाए गंभीर आरोप

MP News: राजधानी भोपाल में रहने वाले एक जोड़े का वैवाहिक जीवन इन दिनों मुश्किल में गुजर रहा है। तीस की उम्र के जोड़े की शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। वजह यह नहीं कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि दोनों एक-दूसरे के माता-पिता को पसंद नहीं करते। पति सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है और पत्नी गृहिणी है। उनकी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे है। महिला बीते करीब दो महीने से अपने माता-पिता के साथ रह रही है। उसने भोपाल जिला पारिवारिक न्यायालय में एक मामला दायर किया है, जिसमें पति से भरण-पोषण की मांग की है।