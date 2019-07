नरेंद्र मोदी के 'स्पेशल दोस्त' के बारे में चल गया पता, जानिए कौन है वो जिसे दुलार रहे हैं पीएम

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर ( shared picture ) की। जिस पर लिखा कि मेरा खास दोस्त ( special friend ) मुझसे मिलने के लिए लोकसभा में आज आया। मोदी के इस खास दोस्त के बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही थी कि ये कौन है। कुछ लोग इस गुजरात से आए एक परिवार का बच्चा बता रहे थे। लेकिन अब पता चला गया है कि जिस बच्चे को पीएम मोदी दुलार रहे हैं, वो कौन है।

पीएम मोदी जिस बच्चे को अपना खास दोस्त बता रहे हैं, उसकी जानकारी अब सामने आ गई है। ये बच्ची मध्यप्रदेश की है। सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पोती ( Satyanarayan Jatiya grand daughter ) है। जटिया अपने बेटे और बहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे। इस दौरान पीएम मोदी बच्चे को गोद में लेकर दुलार रहे थे। बच्चा पीएम का प्यार पाकर बहुत खुश था।

The child that Prime Minister Modi is seen playing with in his Instagram post is the grand-daughter* of bjp mp Satyanarayan Jatiya. https://t.co/hHwQDCzqYm