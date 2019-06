मालेगांव बम धमाका: NIA कोर्ट ने बढ़ाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें

भोपाल. मालेगांव बम धमाके में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमवार को एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एक ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने कहा- भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सप्ताह में एक बार एनआई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उन्हें हर सप्ताह कोर्ट में एक बार पेश होना होगा।

Special NIA court directs BJP MP-elect Pragya Singh Thakur to appear before court at least once a week. (file pic) pic.twitter.com/muqHCguYnJ