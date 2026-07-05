100 एकड़ जमीन पर बनेंगे ’21 हजार’ से ज्यादा ईडब्ल्यूएस घर, भोपाल में कई प्रोजेक्ट्स अधूरे

इस भारी बदहाली के बीच, निगम अब दानापानी में करीब 100 एकड़ जमीन पर 21255 ईडब्ल्यूएस घरों के निर्माण का ढोल पीट रहा है। इसके लिए 2,656.88 करोड़ की लागत से भूकंपरोधी और आधुनिक मिवान तकनीक का उपयोग अनिवार्य करने इन घरों को बनाने की बात कही जा रही है। 210 करोड़ से बिजली सबस्टेशन, चौड़ी सड़कें और चार करोड़ की लागत से 6.30 हेक्टेयर में अर्बन फॉरेस्ट बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। इस वित्तीय बोझ को संभालने के लिए कम्पेनसेटरी लैंड पार्सल (सीएलपी) मॉडल के तहत 1,978.88 करोड़ मूल्य की 20.69 हेक्टेयर कीमती सरकारी भूमि निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी है।