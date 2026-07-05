भोपाल में बुजुर्ग दंपती के हत्यारों को नहीं खोज पा रही पुलिस, 50 हजार का इनाम घोषित

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बुजुर्ग दंपती हेमंत बारीक और शकुंतला बारीक की हत्या के मामले में सात दिनों तक खाक छानने के बाद पुलिस ने अब आम लोगों से भी मदद लेना शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हत्यारों या हत्या की साजिश से जुड़ी पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। पुलिस का ये भी कहना है कि, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बहरहाल एसआइटी की टीम प्रॉपर्टी विवाद से लेकर हर एंगल पर जांच कर रही है।