24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान

Avimukteshwaranand - प्रयागराज में शंकराचार्य को गंगास्नान से रोकने के विवाद में एमपी कांग्रेस भी कूदी

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 24, 2026

PCC Chief Jitu Patwari in support of Shankaracharya Avimukteshwaranand

PCC Chief Jitu Patwari in support of Shankaracharya Avimukteshwaranand

Avimukteshwaranand - प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गंगास्नान से रोकने के विवाद में एमपी कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस ने शंकराचार्य का समर्थन किया है। उनके पक्ष में रोशनपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपवास रखते हुए धरना दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हजारों साल में किसी ने शंकराचार्य से कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा लेकिन बीजेपी ऐसा कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर सनातन परंपराओं, साधु-संतों और धार्मिक आस्थाओं पर हमले का आरोप लगाया।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के अपमान को कांग्रेस ने साधु-संतों पर दमनात्मक कार्रवाई बताया। इसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में रोशनपुरा चौराहे पर धरने पर बैठे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी धरने में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने शंकराचार्य पर सरकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की।

सनातन परंपराओं के विरुद्ध

धरने में काशी के मणिकर्णिका घाट जैसे पवित्र स्थलों को तोड़े जाने का भी विरोध किया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सनातन परंपरा में जगतगुरु शंकराचार्य की मान्यता स्वतः सिद्ध रही है लेकिन बीजेपी सरकार उनसे प्रमाण पत्र मांग रही है। उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकने को सनातन परंपराओं के विरुद्ध करार दिया। पटवारी ने कहा कि हिंदू हितों की बात करने वाली बीजेपी ने ऐसा किया है। यह मुद्दा किसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं बल्कि देश की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा है।

बीजेपी पर धर्म का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप

धरना में बीजेपी पर धर्म का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब जनता के सामने ये बेनकाब होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रांसको के 200 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, मंत्री का बड़ा दावा

Bhopal Metro will run on Transco's 200 MVA power transformer
भोपाल

एमपी के डेढ़ लाख कर्मचारियों को बड़ा टास्क, अगले माह तक हो जाएगी तैनाती

MP employees to be deployed for census by next month
भोपाल

पुलिस पूछताछ में खुला ‘गोमांस का राज’, गल्फ में सप्लाई, चीन को निर्यात की जा रही थीं हड्डियां

Slaughter House incident Bhopal
भोपाल

कुत्तों का निवाला बनने से बचा नवजात, कड़ाके की ठंड में खुले में छोड़ गए परिजन

Newborn rescued from being devoured by dogs in the open in Rajgarh
भोपाल

एमपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई अत्याधुनिक पिस्तौलों के साथ दो को पकड़ा

MP STF arrests two with state-of-the-art pistols
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.