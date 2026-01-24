शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान

Avimukteshwaranand - प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गंगास्नान से रोकने के विवाद में एमपी कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस ने शंकराचार्य का समर्थन किया है। उनके पक्ष में रोशनपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपवास रखते हुए धरना दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हजारों साल में किसी ने शंकराचार्य से कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा लेकिन बीजेपी ऐसा कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर सनातन परंपराओं, साधु-संतों और धार्मिक आस्थाओं पर हमले का आरोप लगाया।