राजनीतिक नियुक्तियां: ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिद, 5 पद तो देने होंगे

बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने अपने एल्डरमैन्स की पहली सूची जारी की है। वहीं अब नगर निकायों, आयोगों और प्राधिकरणों में नियुक्ति का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। दरअसल इसी महीने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पहली प्रदेश कार्यसमिति भी होनी है। माना जा रहा है कि उससे पहले ही यह सूची राष्ट्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर के बाद जारी कर दी जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की उपस्थिति में संघ के पदाधिकारियों के साथ सीएम मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के बीच 4 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली। इस बैठक में इस लिस्ट को अंतिम रूप भी दिया गया।