भोपाल। घर में मकड़ी spider और मकड़ी का जाला होना सामान्य सी बात है। वहीं छिपकलियों lizard को घर में आने से रोकने वाला मकड़ी का जाला कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि घर में लगे जाले घर में गंदगी यानि सफाई नहीं होने की बात कहते दिखते हैं। साथ ही घर की शोभा में दाग माने जाते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं के संबंध में मकड़ी भी कई तरह से हमें पहले ही सूचना signs of spider दे देती है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार ये बात समझ ही नहीं पाते। जिसका हमें कई बार नुकसान तक उठाना पड़ता है।

जानकारों के अनुसार एक ओर जहां ये माना जाता है कि मकड़ी हमारे घर की शोभा को खराब कर देती है। वहीं कई स्थानों पर ये भी मान्यता है कि मकड़ी का जाला और मकड़ी का दिखना भी शुभ और अशुभgood and bad singlas का संकेत देता है। वहीं कुछ लोग मकड़ियों को बहुत ही रहस्यमय जीव Mysterious creatures भी मानते हैं।

ऐसे समझें मकड़ी के संकेत : signs of spider ...

मकड़ी के इन संकेतों से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी देते हुए हमें मकड़ी signals of spider से मिलने वाले इन संकेतों की जानकार गुंजन मिश्रा बतातीं हैं कि मकड़ी घर की साफ सफाई के लिहाज से गंदगी का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मकड़ी makdi और उसकी गतिविधियों का हमारे जीवन में शुभ और अशुभ positive and negative signs of spider दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है।

कुल मिलाकर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि मकड़ी का दिखना उचित या अनुचित नहीं होता, बल्कि उसकी चाल और उसके व्यवहार से ही अच्छे और बुरे समय का पता चलता है।

क्या कहते हैं ये संकेत : know the spider signs ...

- सुबह उठते ही अगर मकड़ी ऊपर चढ़ते हुए दिखे तो इसका मतलब है कि आप जल्दी ही ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले हैं। सपने में भी अगर मकड़ी ऊपर की ओर चढ़ते हुए दिख तो यह शुभ शगुन होता है।

- मकड़ी के जाले में आपको अपने हस्ताक्षर या नाम की आकृति दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे आने वाले दिनों में कोई बड़ा लाभ या अच्छी ख़बर मिलने वाली है।

- मकड़ी को अगर आप जाल बुनते हुए दिखते हैं तो यह संकेत हैं कि आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। मकड़ी अगर सपने में भी जाल बुनते दिखे तो यह भी शुभ फलदायक होता है। लेकिन यह भी संकेत समझना चाहिए कि कोई आपको परेशान करने के लिए जाल बुनने की कोशिश भी कर रहा है।

- मकड़ी का काटना जहरीला माना जाता है। वहीं अगर सपने में भी मकड़ी काटते हुए दिखे तो यह भी अच्छा नहीं होता है। माना जाता है कि इससे किसी करीबी रिश्तेदार से संबंध खराब होता है।

- अगर आपको बहुत सी मकड़ी एक साथ दिखे तो यह संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में एक साथ कई उलझनें आने वाली हैं। आपको ऐसे समय में अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह संकेत है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है।

- अगर आपके कपड़े पर मकड़ी चढ जाए तो यह अच्छा शगुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे आपको नए वस्त्र की प्राप्ति होगी।

- अगर सपने में यह देखें कि मकड़ी नीचे की ओर उतर रही है तो यह अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह किसी प्रिय व्यक्ति से आपके बिछड़ने का संकेत है।

- अगर आप सपने में खुद को मकड़ी के जाल में उलझा हुआ पाएं तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माना जाता है कि यह आपकी परेशानी बढ़ने का संकेत है। आप रोग या किसी बड़ी परेशानी में उलझने वाले हैं। आपकी उन्नति एवं कार्य में बाधा आने की आशंका रहती है।

सपने में मकड़ी दिखने का सच : spider in dreams ...

मकड़ियों से बहुत से लोग डरतें हैं, लेकिन सपने में कभी कभी मकड़ियों के दिखने का और भी मतलब होता है। कुछ लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की इस बारे में जानने की रूचि होती है कि मैंने जो सपने में देखा है उसका क्या मतलब है। ऐसा हरगिज नहीं है कि सपने में बुरी चीज देखने का मतलब कोई बुरा शगुन या बुरा संकेत हैं।

यदि किसी की संस्कृति में मकड़ियों से सम्बंधित कोई धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता जुडी होती है तो वे सपने में मकड़ी के दिखने को शुभ मानते हैं।

अच्छी खबर : Good news ...

सामान्य तौर पर मकड़ी का सपने में दिखने का मतलब है पैसे की प्राप्ति और अच्छा भाग्य। मकड़ियां भाग्यशाली होती हैं, लेकिन कई बार इनका यह मतलब भी होता है कि सपना देखने वाला व्यक्ति अपने आपको औरों से अलग-थलग सा महसूस करता है।

जाल बुनने का मतलब...

जब आप सपने में मकड़ी को जाल बुनते देखते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को जल्दी ही उसके कार्य की प्रशंसा या इनाम मिलने वाला है।

उलझन : tension ...

कई बार मकड़ी देखने का मतलब यह भी होता है कि आपके जीवन में कोई है जो आपकी ऊर्जा को पी रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है जिससे आपका जीवन नीरस हो रहा है। कोई है जो आपको नियंत्रित कर रहा है और आपके जीवन को ख़राब कर रहा है।

मकड़ी का चढ़ना..

जब आप मकड़ी को सपने में दीवार पर चढ़ता देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन यदि मकड़ी को ऊपर से अपनी ओर आती हुई देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं वह बरकरार नहीं रहेगा और टूट जाएगा।

खास मायने special signs of spider , जगते समय ऐसी हरकत करते दिखे मकड़ी तो...

सपने से अलग सच में सामने मकड़ी की हरकतें भी हमें अपने आने वाले भविष्य से जुड़ी कई

सूचनाएं या संकेत देती है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इस संबंध में गुंजन मिश्रा बतातीं हैं कि...

1. अतिथि आगमन की सूचना:

क्या आप जानते हैं कि मकड़ी हमें कुछ दिनों पूर्व ही घर में अतिथियों के आने की सूचना तक दे देती है। यदि नहीं तो हम आपको उसके इस संकेत के बारे में बताते हैं... ऐसा तब होता है जब एक छोटी मकड़ी घर के कमरे में छत से नीचे की तरफ जाला बनाती उतरती है, तो माना जाता है कि मकड़ी जहां जाला बनाती है उसी जगह का उपयोग करने वाले अतिथि का घर में आगमन होता है।

2. नए कपड़ों की प्राप्ति:

इस संबंध में मिश्रा बतातीं हैं कि यदि मकड़ी उपर से नीचे उतरते हुए या तो आपके पहने हुए कपड़ों में या रखे हुए कपड़ों में चलने लगे तो ऐसे अवसर बनते हैं जिनसे आपको नए कपड़े प्राप्त होते हैं।

3. परिजन के संबंध में अशुभ की पूर्व सूचना: Bad signals of spider

मकड़ी से जहां हमें कई शुभ संकेत मिलते हैं। वहीं मकड़ी हमें परिजनों से जुड़े हुए अशुभ संकेतो की भी पूर्व सूचना देती है। ऐसा तब होता है जब कोई मकड़ी घर में बने हुए जाले में बदहवास सी दौड़ती फिरती है। उसका ऐसा करना भविष्य में किसी परिजन की मृत्यु से तक जुड़ा हो सकता है।