आज कोर्ट में पेश होगा सौरभ शर्मा, 52 किलो सोना और 11 करोड़ के कैश का मामला

भोपाल•Jan 28, 2025 / 08:59 am• Sanjana Kumar

Saurabh Sharma will appear in court today: परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने 40 दिन लुकाछिपी का खेल खेलने के बाद सरेंडर की तैयारी कर ली। तीन एजेंसियों को चकमा देते हुए वह सरेंडर करने सोमवार को वकील राकेश पाराशर के साथ जिला कोर्ट पहुंचा। लोकायुक्त के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई। इस दौरान न्यायाधीश रामप्रताप मिश्रा की बेंच ने लोकायुक्त से केस डायरी मांगी और सौरभ को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा। इस बीच उसके आने की खबर फैली लोकायुक्त हरकत में आई।

एसआइटी के चीफ लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र ङ्क्षसह कोर्ट पहुंचे। लेकिन तब तक सौरभ जा चुका था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी है। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया है। वहीं, वकील पराशर ने भी सौरभ के कोर्ट आने की पुष्टि की है। सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि जिसे ईडी, आयकर और लोकायुक्त ढूंढ़ रही है, वह चोरी-चोरी कैसे जिला कोर्ट पहुंच गया। सौरभ ने कोर्ट में अपनी जान को बताया खतरा सरेंडर अर्जी में सौरभ ने कोर्ट को अपनी जान का खतरा बताया। उसने पुलिस कस्टडी में हर 24 घंटे में मेडिकल जांच कराने की मांग की। शंका जताई कि जहर देकर जान से मारने की साजिश हो सकती है। 18 दिसंबर को लोकायुक्त ने सौरभ के घर, दफ्तर से 7.98 करोड़ के जेवर-नकद जब्त किए। आयकर ने मेंडोरी में कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकदी पकड़ी। आज कोर्ट में फिर पेश होगा पूर्व आरक्षक सौरभ के सरेंडर अर्जी लगाने के बाद कोर्ट ने लोकायुक्त से केस डायरी मांगी है। मंगलवार सुबह लोकायुक्त के डायरी देने के बाद कोर्ट निर्णय करेगा। लोकायुक्त के अफसरों ने भी केस डायरी मांगने की पुष्टि की है। बता दें, जिला कोर्ट ने पहले ही सौरभ की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। ये भी पढ़ें: जापान दौरे से पहले CMO की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, भरत यादव, अविनाश लवानिया बाहर, 12 कलेक्टर बदले

