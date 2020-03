Big Breaking : MP में कोरोना का खौफ के चलते अब बच्चे मास्क पहन कर आएंगे स्कूल

भोपाल। कोरोना वायरस के भारत में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश की ओर से सावधानी बरतने के तहत कुछ विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा ही एक निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों को मास्क पहनने की निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब अभिभावक बच्चों को स्कूलों में मास्क लगाकर भेज सकेंगे। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षक भी कक्षाओं में मास्क लगाकर पढ़ाते नजर आएंगे।

देशभर में अभी तक कोरोना वायरस के 29 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं MP में 66 लोगों को निगरानी में रखा गया है।संदिग्धों की जांच कराई जा रही है। मास्क लगाने के आदेश को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया कदम माना जा रहा है।

ऐसे समझें पूरा मामला

मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे बच्चों की पहचान करें जिन्हें सर्दी, खासी और बुखार हो और उन्हें घर में ही रहने की सलाह दें। शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी तबीयत खराब हो शिक्षक उनके अभिभावकों को उन्हें घर में ही रहने की बात कहें।



मास्क पहनकर आएं...

इसके साथ ही ऐसे बच्चों की परीक्षा अलग से ली जाए या बाद में परीक्षा लेने का प्रबंध किया गया। इसके साथ ही सर्दी-बुखार से पीड़ित सभी विद्यार्थी परीक्षा के दौरान मुंह पर मास्क पहनकर आएं। इसके साथ ही शिक्षकों को भी कहा गया है कि अगर वे सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित हों तो सावधानी रखें और स्कूल न आएं।

जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा...

मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग कोरोना वायरस के संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने आदेश जारी कर सभी जिलों के कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके प्रति स्कूली बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मप्र स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है।

इससे पहले कई स्कूलो में स्कूल प्रशासन की ओर से भी बच्चों को सावधानी बरतने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू का कोई मामला नहीं आया है।

मास्क की मांग बढ़ेगी

माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्रदेश में मास्क की मांग काफी बढ़ सकती है।

ये बरतें सावधानी

- भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।

- सार्वजनिक स्थान पर जाने पर मास्क का प्रयोग करें।

- बार-बार हाथ धोने की आदत डालें।

- खांसी, जुकाम और बुखार से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें।

- बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन न करें।

कोरोना के लक्षण..

: गले में खराश

: सामान्य सर्दी जुकाम या निमोनिया

: बुखार

: सांस लेने में तकलीफ

:नाक बहना जैसी समस्या होती हैं।

पूरा देश : ये भी खास

दिल्ली में प्राइवरी स्कूल 31 मार्च तक बंद :

कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए राजधानी दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में माता-पिता ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद पांचवीं तक के स्कूलों के लिए यह निर्णय लिया गया है।

लखनऊ में खुले में नहीं बिकेगा मीट...

लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश का कहना है कि जिले में खुले में मांसाहार, मछली और सेमी-कुक्ड फूड की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। मांसाहार के जरिए कोरोना वायरस फैलने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। होटल और रेस्त्रां को भी साफ-सफाई रखने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान में भी होली महोत्सव रद्द...

विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र राजस्थान का होली महोत्सव पर्यटन विभाग ने रद कर दिया है । अजमेर के पुष्कर में खेली जाने वाली कपड़ा फाड़ होली और जयपुर के खासा कोठी होटल में खेली जाने वाली होली को रद कर दिया गया गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिह ने बताया कि इन दोनों स्थानों पर होली खेलने के लिए विशेषतौर पर विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार यह कार्यक्रम नहीं होंगे ।

Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu @netanyahu encourages Israelis to adopt the Indian way of greeting #Namaste at a press conference to mitigate the spread of #coronavirus pic.twitter.com/gtSKzBDjl4