दुष्कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर ढहा दिए गैंगरेप आरोपियों के घर

Shahdol Gangrape Houses of rapists demolished with JCB in Shahdol पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी पांचों वहशी दरिंदों के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है।

भोपाल•May 08, 2024 / 06:59 pm• deepak deewan

Shahdol Gangrape- Houses of rapists demolished with JCB in Shahdol एमपी के शहडोल में दुष्कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में पांचों आरोपियों के मकान ढहाए जा रहे हैं। दुष्कर्मियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ऐश्वर्य निधि गुप्ता के मकान से इसकी शुरुआत की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी पांचों वहशी दरिंदों के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है।