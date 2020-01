'सुन ले पाकिस्तान, अब मुद्दा कश्मीर नहीं POK, 10 दिन में ले लेगें, मोदी वो पीएम जो डरते नहीं'

नई दिल्ली/भोपाल. लोग कहते थे कि धारा 370 समाप्त ही नहीं हो सकती है, तीन घंटे नहीं लगे इसको हटाने में। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारत को भगवान का वरदान है। ये कहना है मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा- दुनिया की कोई ताकत नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से नहीं रोक सकती है। नरेन्द्र मोदी वो पीएम हैं जो डरते नहीं हैं। वो शेर हैं। अगर मोदी भगवान राम हैं तो अमित शाह हनुमान हैं।

मुद्दा कश्मीर नहीं पीओके है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा- सुन ले पाकिस्तान, अब कश्मीर मुद्दा नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर मुद्दा है। एक दिन इसे भी भारत का अभिन्न अंग भौतिक रूप से बना लेंगे। दस दिन का खेल है, जिस दिन भारत ने ठान लिया, उसे भी अपना बना लेंगे।

केजरीवाल पर साधा निशाना

शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा- केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो हर समय खांसा करते थे, अब उनकी खांसी तो ठीक हो गई है, लेकिन प्रदूषण के कारण पूरी दिल्ली खांसने लगी है। कहा गया कि शरजील इमाम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अरविंद केजरीवाल जी, ये तुम्हारे जैसे ढीले-ढाले लोगों की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। देश के साथ गद्दारी करनेवाले काल कोठरी में सड़ा दिये जायेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में धरना कौन दिलवा रहा है? केजरीवाल धरना हमसे हटवाने की बात करते हो, धरना तुम दिलवाओ और हटवाने की बात हमसे करो, यह दो मुंहापन कहां से लाते हो। जो हिन्दू, मुसलमान यहां रहते हैं, सबका देश है। देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे।

