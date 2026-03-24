एमपी में बाघ की इंटरनेशनल तस्करी में लिप्त थी तिब्बत की यांगचेन लाचुंगपा, हुई कड़ी कार्रवाई

Tiger- मध्यप्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के अनूठे प्रयास किए जा रहे है। वन्य जीव अपराधों से जुड़े तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने अंतरर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को गिरफ्तार किया था। वह 10 साल से फरार थी। अंततः दिसंबर 2025 को भारत-चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम (सिक्किम) में कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बाघ की इंटरनेशनल तस्करी में लिप्त तिब्बत की यांगचेन लाचुंगपा पर कड़ी कार्रवाई की गई है। उसे जमानत तक नहीं मिल पा रही है