2,000 रुपए के नोट को बदलने का आखिरी दिन, कल के बाद आपके शो केस में सजेगा या फिर रद्दी हो जाएगा ये नोट

भोपालPublished: Sep 29, 2023 05:20:37 pm Submitted by: Sanjana Singh

Last Date For Exchanging of Deposit 2,000 Rupee Notes : यानि आपके पास अब कल का ही दिन बचा है। कल के बाद ये नोट आपके लिए केवल एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। जल्दी नजदीकी Bank जाएं और 2000 रुपए वेस्ट होने से बचाएं।