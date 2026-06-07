पास आ गईं भोपाल की 100 कॉलोनियां, अतिक्रमण हटने से कम हो गई बीच की दूरी

Bhopal Colonies- भोपाल में अयोध्या बायपास फोरलेन को पिपलानी मेन रोड से कनेक्टिविटी देने का रास्ता साफ हो गया है। 20 साल बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर दो प्रमुख मार्ग के बीच मौजूद 20 हजार के आबादी क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ कर दिया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की निगरानी में शनिवार को पिपलानी लेबर कॉलोनी स्लम एरिया में बड़ी अतिक्रमण कार्रवाई शुरू की गई। यहां लगभग 44000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर 20 साल से रहवासी और व्यावसायिक अतिक्रमण कर लिए गए थे। जिला प्रशासन ने एक महीने से यहां नोटिस जारी किया था। यहां 70 दुकान, 42 स्लम कंस्ट्रक्शन सहित एक धर्मस्थल तैयार कर लिया गया था सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद लेबर कॉलोनी, चमारन बस्ती को पूरी तरह से समतल जमीन में तब्दील कर दिया गया है। यहां बुलडोजर चलाने से राजधानी की करीब 100 कॉलोनियों के बीच की दूरी भी कम हो गई है।