एमपी में प्रचंड गर्मी, इस जिले में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित, 9 शहरों में वॉर्म नाइट का अलर्ट

Warm Night Alert: मध्यप्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तेज धूप और भीषण गर्मी (Scorching heat)का असर दिन के साथ-साथ रात में भी महसूस हो रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए मैहर जिले में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने पहली बार प्रदेश के 9 शहरों में वॉर्म नाइट का अलर्ट (warm night alert) जारी किया है। ऐसे में आज रात संबंधित इलाकों में सबसे अधिक तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया। यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि ग्वालियर में 42.5 डिग्री, दतिया में 42.3 डिग्री, सीधी-रतलाम में 42.2 डिग्री, श्योपुर-रीवा में 42 डिग्री, रायसेन में 41.6 डिग्री, नौगांव में 41.5 डिग्री, नरसिंहपुर में तापमान 41.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।