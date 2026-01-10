10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Ladli Behna Yojana: कब आएगी 32वीं किस्त? इन लाड़ली बहनों के खाते में नहीं आएंगे 1500

Ladli Behna Yojana 32th Installment: जनवरी महीने में 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को 32वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, अपात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 10, 2026

ladli behna yojana

फोटो सोर्स- एआई जनरेटेड

Ladli Behna Yojana 32th Installment: मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा लाड़ली बहनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए योजना चलाई जा रही है। जिसका नाम लाड़ली बहना योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह बहनों को 1500 सौ रूपये दिए जाते हैं। जो कि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के तहत लाड़ली बहनों को अब तक कुल 31 किस्त जारी की जा चुकीं हैं। अब करीब 1.26 करोड़ महिलाओं को 32वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, इनमें से कुछ महिलाओं के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी।

कब आएगी लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त?

लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों की महीने की शुरुआत से ही राशि का इंतजार करते हैं। अब महिलाओं को जनवरी महीने की शुरुआत में 32वीं किस्त का इंतजार है। इस बार अनुमान है कि 12 या 13 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सिंगल क्लिक के जरिए राशि जारी कर सकते हैं। क्योंकि, 14 जनवरी को मकर संक्रांति हैं। त्योहार को देखते हुए किस्त पहली भी जारी की जा सकती है। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

इन लाड़ली बहना योजना का लाभ

जिन महिलाओं के नाम दस्तावेज में पूरे नहीं है। उन्हें बैंक खाता आधार से लिंक नहीं या समग्र आईडी डिलीट हो गई। उन महिलाओं को इस बार लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं मिलेगी। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाएं समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज तैयार करा लें।

बुरहानपुर की लाड़ली बहनों को लगा झटका

बुरहानपुर जिले में सात हजार से अधिक महिलाएं योजना से वंचित हो गई हैं। नए साल में कई महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। इसमें 60 साल से अधिक हो गई हैं, वह भी शामिल हैं। साथ ही कई महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनकी से समग्र आइडी डिलीट हो गई है या गलती से नाम हट गया है। करीब 3372 महिलाएं प्रभावित हुईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Ladli Behna Yojana

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Ladli Behna Yojana: कब आएगी 32वीं किस्त? इन लाड़ली बहनों के खाते में नहीं आएंगे 1500

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर बदला नाम, सीएम ने की घोषणा; अब कहलाएगा ‘डॉ. वाकणकर’

cm-mohan yadav
भोपाल

एमपी में बड़ा हादसा, कारों पर चढ़े ट्रक-टेंकर, मुंबई आगरा हाईवे जाम

मुंबई आगरा हाईवे जाम
भोपाल

सबसे ज्यादा चर्चाओं में MP के ये नेता, दो पूर्व CM भी शामिल; टॉप पर कौन?

Patrika Special News

एमपी में ‘नगर निगम’ का कत्लखाना बना फैक्ट्री, यहीं से देश-विदेश में सप्लाई होता था गौमांस

भोपाल

फूट-फूटकर रोई थी ‘बेटी अनामिका’…अब ‘मोहन सरकार’ ने दी बड़ी गारंटी

sidhi-news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.