Ladli Behna Yojana: कब आएगी 32वीं किस्त? इन लाड़ली बहनों के खाते में नहीं आएंगे 1500

Ladli Behna Yojana 32th Installment: मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा लाड़ली बहनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए योजना चलाई जा रही है। जिसका नाम लाड़ली बहना योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह बहनों को 1500 सौ रूपये दिए जाते हैं। जो कि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के तहत लाड़ली बहनों को अब तक कुल 31 किस्त जारी की जा चुकीं हैं। अब करीब 1.26 करोड़ महिलाओं को 32वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, इनमें से कुछ महिलाओं के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी।