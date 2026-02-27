राष्ट्रीय विजेता महिला वैज्ञानिक ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

डॉ. महालक्ष्मी ने इस कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने निलंबन अवधि के विस्तार और जांच प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को चुनौती दी। न्यायालय ने पाया कि निलंबन का विस्तार बिना समीक्षा समिति की सिफारिश के किया गया और इसलिए वह आदेश विधिक रूप से कमजोर था। कोर्ट ने निलंबन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अभी तक कोई ठोस दोषी निर्णय नहीं है और उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित होने का अवसर दिया जा सकता है।