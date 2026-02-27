27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में इस समाज को SC का दर्जा देने की चर्चा तेज, CM हाउस के सामने प्रदर्शन

MP News: भोपाल में समाज ने अनुसूचित जाति का दर्जा पूरे मध्यप्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 27, 2026

community demands SC status protested near cm house bhopal MP News

Rajak Community demands SC status (फोटो- Patrika.com)

MP News:भोपाल में अनुसूचित जाति का दर्जा (SC status) पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को अरेरा कॉलोनी स्थित एनसीपी ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन हुआ। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक ही राज्य में एक ही जाति के साथ अलग-अलग श्रेणी का व्यवहार किया जाना अन्यायपूर्ण है।

उनका आरोप है कि इस विसंगति के कारण समाज के युवाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। सभा के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा।

रजक समाज की पुरानी मांग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दूसरे चरण में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रजक समाज (Rajak Community) के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में केवल भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में ही रजक समाज को अनुसूचित जाति की मान्यता प्राप्त है, जबकि शेष जिलों में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है।

समाज का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से रजक समुदाय पारंपरिक धुलाई कार्य से जुड़ा रहा है और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करता आया है। पिछले कई वर्षों से समुदाय प्रदेशभर में एक समान दर्जा देने की मांग करता रहा है। विभिन्न सरकारों को ज्ञापन सौंपे गए, आंदोलन किए गए और जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें की गईं, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं हो सका है।

सीएम आवास पहुंचकर दिया ज्ञापन

धरना-प्रदर्शन के बाद समाज के लोग सीएम हाउस तक रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। अंततः 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उचित विचार का आश्वासन दिया है, पर यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

Indore Gas Leak: इंदौर में जहरीली गैस लीक से मचा हड़कंप, 100 मीटर तक सांस लेने तकलीफ, 10 लोग बीमार
इंदौर
indore poisonous gas leak 10 people fall ill severe eye irritation breathing problems mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 04:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में इस समाज को SC का दर्जा देने की चर्चा तेज, CM हाउस के सामने प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय विजेता महिला वैज्ञानिक ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

iiser bhopal woman scientist obscene messages case high court gives big decision mp news
भोपाल

भोपाल मेट्रो पर चलेंगी कोचिंग और कंप्यूटर क्लास, 8 स्टेशनों पर खुलेंगी 37 दुकानें

Coaching and computer classes on the Bhopal Metro mp news
भोपाल

सिंधिया की दिल्ली में बड़ी बैठक, MP के तीन बड़े क्षेत्रों को मिलेगी राष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी

Gwalior-Guna-Chambal will connect to country rail network Jyotiraditya Scindia meeting Railway Minister mp news
भोपाल

MP के 7 कलेक्टरों पर विधानसभा में उठे गंभीर सवाल, आदिवासी जमीन बेचने से जुड़ा है मामला

Serious questions on 7 collectors over tribal land sale case vidhan sabha session mp news
भोपाल

‘पैसा नहीं तो क्या, मंथली तो आता है…’, खाकी में रील बनाकर फंसे 6 नवआरक्षक!

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.