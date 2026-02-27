MP में इस समाज को SC का दर्जा देने की चर्चा तेज, CM हाउस के सामने प्रदर्शन

MP News:भोपाल में अनुसूचित जाति का दर्जा (SC status) पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को अरेरा कॉलोनी स्थित एनसीपी ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन हुआ। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक ही राज्य में एक ही जाति के साथ अलग-अलग श्रेणी का व्यवहार किया जाना अन्यायपूर्ण है।