पढ़िएं इस आदिवासी युवती की गाथा, तय किया UNO तक का सफर, करेंगी जगत कल्याण का काम

भुवनेश्वर: 'मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसले से उड़ान होती है।' यह पंक्तियां आपने अक्सर सुनी होंगी। जोश भर देने वाली इन पंक्तियों को जूनूनी लोग अपनी मेहनत के बूते सच भी कर दिखाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक युवती की सफलता के बारे में बता रहे हैं जिसने सभी बाधाओं को ठेंगा दिखाते हुए देश का नाम विश्वपटल पर रोशन किया है।

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने देश में लागू किया Faceless Taxation System, जानिए Faceless Tax Assessment

यह कहानी है अर्चना सोरेंग की। अर्चना को संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के 7 सदस्ययी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। अर्चना पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंप पर काम करेंगी।

यह भी पढ़ें: America ने अपने नागरिकों को Pakistan न जाने की दी सलाह, कहा- वहां होते रहते हैं Terror Attack

Hearty congratulations to Ms.Archana Soreng belonging to the Khadia tribe of Sundergarh District, #Odisha for being selected by the @UN as one of the seven members of the Youth Advisory Group on #ClimateChange as a part of the UN #youth strategy. #UnitedNations pic.twitter.com/kluJk0M684