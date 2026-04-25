अब बच्चों की अंग्रेजी ‘बोलेगी’… 4 मई से शुरू होगा पठन प्रवाह आकलन

बीकानेर @ पत्रिका. सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी सिर्फ पढ़ाई नहीं जाएगी, बल्कि बच्चों की बोलने और पढ़ने की क्षमता को भी परखा जाएगा। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी मौखिक पठन प्रवाह (ओरल रीडिंग फ्लूऐंसी) कार्यक्रम 4 से 7 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस पहल के तहत विद्यार्थियों की रीडिंग स्किल का आकलन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के ओआरएफ मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। गौरतलब है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से 29 मार्च 2025 को ‘मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान’ की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजी विषय में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में लागू किया जा रहा है।शिक्षकों की तैयारी जरूरी, 1 मई तक मैपिंग अनिवार्य