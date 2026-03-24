Rail Line Project: राजस्थान में यहां ​बिछेगी 320KM लंबी नई रेल लाइन, 3887 करोड़ की DPR तैयार; इन 3 जिलों को मिलेगा लाभ

डबल रेल ट्रैक होने से ट्रेनों को क्रासिंग के लिए रुकना नहीं पड़ता। ऐसे में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। क्रासिंग खत्म होने से रेल यात्रियों का समय बचेगा और ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी। सिंगल ट्रैक की तुलना में डबल ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन दोगुना हो जाता है। एक ट्रैक पर काम चलने के दौरान दूसरे ट्रैक से ट्रेन चलाई जा सकेगी।