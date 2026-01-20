कबड्डी की पकड़ भी पड़ रही ढीली… पारंपरिक खेलों पर क्रिकेट भारी

क्रिकेट अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक आयोजन का रूप ले चुका है। प्रतियोगिताओं में आसपास के गांवों की टीमें भाग ले रही हैं और दर्शकों की उपस्थिति भी बढ़ रही है। आयोजनों पर खर्च किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट को लेकर माहौल बन रहा है। हरिराम ज्याणी ने बताया कि एक समय गांवों में कबड्डी और वॉलीबॉल प्रमुख खेल हुआ करते थे, लेकिन अब ये खेल लोगों की स्मृतियों तक सीमित रह गए हैं। फुटबॉल का दौर आया, लेकिन अब उसकी चमक भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। खो-खो, रस्साकशी, संतोलिया, लंबी दौड़, ऊंची कूद, एक पांव दौड़ और जलेबी सहित अनेक पारंपरिक ग्रामीण खेलों का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो चुका है।