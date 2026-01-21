गोचर अधिग्रहण के विरोध में अब आर-पार का ऐलान, 27 को महापड़ाव, करणी सेना भी मैदान में…समर्थन की घोषणा

बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा गोचर भूमि के अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में कचहरी परिसर में मंगलवार को गोचर ओरण संरक्षण समिति बीकानेर तथा अखिल भारतीय गोवंश गोचर संरक्षक संस्थान, बीकानेर (राजस्थान) के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 27 जनवरी को प्रस्तावित महापड़ाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि गोचर भूमियों का म्यूटेशन बीडीए के नाम दर्ज किए जाने से शहरवासियों में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में 27 जनवरी को संत समाज के सान्निध्य में शहरवासियों की ओर से जिला कलक्टर कार्यालय के सामने महापड़ाव दिया जाएगा। पदाधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले के विधायकों की ओर से आंदोलनरत गोभक्तों को मौखिक रूप से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है, लेकिन समिति की ओर से इन आश्वासनों को लिखित रूप में देने की मांग की जा रही है।