घर की पार्किंग में खड़ी थी कार, दो बार कट गया फास्टैग, कार मालिक हुआ हैरान-परेशान…की शिकायत

मामले को लेकर कार मालिक संबंधित टोल प्लाजा पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करवाई, लेकिन फुटेज में उनकी कार का कोई आवागमन दर्ज नहीं पाया गया। इसके बाद पीड़ित शकील अहमद पुत्र खलील अहमद, निवासी महावतों की मस्जिद, दो पीर रोड, बीकानेर ने विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर में शिकायत दर्ज कर टोल कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है।



शिकायत में यह बताया



शिकायत में बताया गया है कि उसी नंबर का एक ट्रक भी पंजीकृत है, जो संभवतः टोल प्लाजा से गुजरा हो और तकनीकी त्रुटि के कारण घर पर खड़ी कार के फास्टैग से राशि काट ली गई हो। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अन्य वाहन मालिक को ऐसी परेशानी न उठानी पड़े। गौरतलब है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें लोगों के वाहन जैसे कार-ट्रक आदि उनके घर या कहीं और खड़े थे, जबकि उनका किसी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग कट गया।