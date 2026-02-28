जाम से मिलेगी राहत: बोदरी से सेंदरी तक बनेगा 32 किमी का बिलासपुर रिंग रोड, औद्योगिक विकास और रोजगार को नई रफ्तार

Bilaspur News: बिलासपुर के इतिहास में शहरी विकास और यातायात सुधार की दिशा में एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। वर्षों से जाम, भारी वाहनों के दबाव और अव्यवस्थित यातायात से जूझ रहे शहर को अब स्थायी समाधान की उम्मीद मिली है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू के प्रयासों से 32 किलोमीटर लंबी बिलासपुर रिंग रोड परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।