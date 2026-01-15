ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा, तखतपुर के अभ्युदय (जित्तू) तिवारी पर खास भरोसा

बिलासपुर। जिला कांग्रेस संगठन में नए सिरे से जिम्मेदारियों का वितरण करते हुए पार्टी ने ब्लॉक एवं नगर अध्यक्षों की घोषणा की है। इस सूची में तखतपुर ब्लॉक से अभ्युदय तिवारी का नाम विशेष रूप से चर्चा में है। संगठन ने उन्हें तखतपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर स्पष्ट संकेत दिया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं और सक्रिय नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा रही है।