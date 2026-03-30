CG Weather Update: मार्च में ही ‘मई’ वाली गर्मी, बिलासपुर में 40 के करीब पहुंचा पारा, दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा

इधर, डॉक्टरों ने भी बढ़ती गर्मी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहनें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। साथ ही, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वे गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर, मार्च में ही मई जैसी तपिश ने लोगों को संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी विकराल रूप ले सकती है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।