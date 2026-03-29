छत्तीसगढ़ में गर्मी से मिलेगी राहत! कई जगहों पर हल्की बारिश और आंधी के आसार, जानें आज के मौसम का हाल…

राजधानी रायपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि शाम के समय हल्के बादल छाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। तेज गर्मी के बीच अचानक बारिश और हवाओं से लोगों को राहत मिल रही है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट से गर्मी का असर कुछ कम होने की उम्मीद है।