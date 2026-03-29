CG Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई, एक्साइज ड्यूटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री आमने-सामने

CG Politics: @राहुल जैन। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में तंज कसा है। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए लिखा है, जनता को गुमराह नहीं करें। उनकी राजनीति आपदा में वसूली की रही है। जबकि मोदी सरकार संकट के समय भी जनता को राहत देने का काम कर रही है।