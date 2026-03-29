CG High Court: हाईकोर्ट ने शीरा नियम रद्द किया, कहा-कच्चा शीरा न तो नशीला पदार्थ, न ही आबकारी वस्तु

गुड़ाखू उत्पादक समूह सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि यह नियम 'छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915' के तहत तो बनाया गया है, लेकिन यह संवैधानिक मर्यादाओं और राज्य की विधायी सीमा से बाहर है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि शीरा मूलतः चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद है, जो अपने कच्चे रूप में न तो नशीला होता है और न ही इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद ही इससे अल्कोहल तैयार किया जा सकता है, अतः इसे स्वतः नशीला पदार्थ या 'एक्साइजेबल' वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।