9 साल के संघर्ष के बाद चमकी पूनम! दर्द को हराकर बनीं चैंपियन, चोट, संघर्ष और हौसले की हुई जीत…

झारखंड के चतरा जिले के सुइयाबार गांव की रहने वाली पूनम के लिए यह जीत किसी सपने के सच होने जैसी है। साल 2017 में कुश्ती की शुरुआत के साथ ही उन्हें गंभीर चोट का सामना करना पड़ा, जिससे वह करीब एक साल तक खेल से दूर रहीं। वापसी के बाद उन्होंने 2018 और 2019 में SGFI में कांस्य पदक जीते, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।