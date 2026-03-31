31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर में निगम की सख्ती! अवैध प्लॉटिंग पर पर चला बुलडोजर, 30 बाउंड्रीवाल-50 निर्माण ध्वस्त…

Illegal Plotting Action: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खमतराई क्षेत्र की शिवा विहार कॉलोनी में बुलडोजर चलाया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 31, 2026

बिलासपुर में निगम की सख्ती! अवैध प्लॉटिंग पर पर चला बुलडोजर, 30 बाउंड्रीवाल-50 निर्माण ध्वस्त...(photo-patrika)

बिलासपुर में निगम की सख्ती! अवैध प्लॉटिंग पर पर चला बुलडोजर, 30 बाउंड्रीवाल-50 निर्माण ध्वस्त...(photo-patrika)

Illegal Plotting Action: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खमतराई क्षेत्र की शिवा विहार कॉलोनी में बुलडोजर चलाया। करीब 50 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट काटे जाने की शिकायत पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और व्यापक तोड़फोड़ की कार्रवाई की।

Illegal Plotting Action: जेसीबी से ध्वस्त किए गए निर्माण

नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर भवन शाखा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक बाउंड्रीवाल, अवैध रूप से बनाई गई सीसी सड़कें और प्लिंथ लेवल तक बने करीब 50 निर्माणों को जेसीबी से ढहा दिया। जांच में पाया गया कि जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर प्लॉट तैयार किए जा रहे थे और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका था।

18 मकानों को नहीं तोड़ा गया

कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए उन 18 मकानों को नहीं तोड़ा, जहां वर्तमान में लोग निवास कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में जल्दबाजी में तोड़फोड़ करने के बजाय विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके तहत संबंधित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो और कानून के दायरे में रहते हुए समाधान निकाला जा सके।

भूमाफियाओं की चालाकी आई सामने

जांच में यह भी सामने आया कि भूमाफियाओं ने बेहद चालाकी से काम करते हुए किसानों से जमीन खरीदकर उसे अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने के बजाय सीधे खरीदारों के नाम पर रजिस्ट्री कराई। इस वजह से मौके पर किसी भी डेवलपर या भूमाफिया का स्पष्ट दस्तावेज नहीं मिल सका। नगर निगम के अनुसार, इस क्षेत्र में पहले भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गतिविधियां जारी थीं। इस बार निगम ने सख्ती दिखाते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाई की है।

25 खसरा नंबरों की जमीन पर 300 से ज्यादा प्लॉट

राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शिवा विहार में 25 से अधिक खसरा नंबरों की जमीन का बटांकन कर सैकड़ों छोटे प्लॉट बनाए गए। खसरा नंबर 256/1 से 421/2 तक की जमीन को कई हिस्सों में बांटकर 8, 10, 12, 18, 24 और 32 भागों में विभाजित किया गया।

अनुमान है कि इस क्षेत्र में 300 से अधिक प्लॉट तैयार किए गए थे। प्लॉट बेचने के लिए मौके पर सड़क, बाउंड्रीवाल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया गया था, जबकि इसके लिए नगर निगम या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में निगम की सख्ती! अवैध प्लॉटिंग पर पर चला बुलडोजर, 30 बाउंड्रीवाल-50 निर्माण ध्वस्त…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

निजी आवास में प्रार्थना सभा पर रोक नहीं... हाईकोर्ट ने पुलिस को किया नोटिस रद्द

निजी आवास में प्रार्थना सभा पर रोक नहीं... हाईकोर्ट ने पुलिस को किया नोटिस रद्द, हस्तक्षेप पर रोक(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: ‘मौत के कारखाने’ बनते उद्योग, लापरवाही से हर महीने 10 तक मजदूर गंवा रहे जान, आंकड़े बयां कर रहे भयावह सच्चाई

‘मौत के कारखाने’ बनते उद्योग (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

CG High Court: बालिग और विवाहित महिला की सहमति से बने संबंध रेप नहीं, हाई कोर्ट से आरोपी हुआ बरी

CG High Court: बालिग और विवाहित महिला की सहमति से बने संबंध रेप नहीं, हाई कोर्ट से आरोपी हुआ बरी
बिलासपुर

बिलासपुर को बड़ी सौगात, CM साय ने 26.93 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन, बदलेगी शहर की तस्वीर

CM साय ने 26.93 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन (फोटो सोर्स- DPR)
बिलासपुर

सिम्स में स्टाफ संकट गहराया, बेड क्षमता 416 से 800 पहुंची, 1500 ओपीडी पर 344 पद खाली से मरीज परेशान

मरीज परेशान (फोटो- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.