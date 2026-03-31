बिलासपुर में निगम की सख्ती! अवैध प्लॉटिंग पर पर चला बुलडोजर, 30 बाउंड्रीवाल-50 निर्माण ध्वस्त…

जांच में यह भी सामने आया कि भूमाफियाओं ने बेहद चालाकी से काम करते हुए किसानों से जमीन खरीदकर उसे अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने के बजाय सीधे खरीदारों के नाम पर रजिस्ट्री कराई। इस वजह से मौके पर किसी भी डेवलपर या भूमाफिया का स्पष्ट दस्तावेज नहीं मिल सका। नगर निगम के अनुसार, इस क्षेत्र में पहले भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गतिविधियां जारी थीं। इस बार निगम ने सख्ती दिखाते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाई की है।