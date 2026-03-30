CG News: ‘मौत के कारखाने’ बनते उद्योग, लापरवाही से हर महीने 10 तक मजदूर गंवा रहे जान, आंकड़े बयां कर रहे भयावह सच्चाई

मित्तल फर्नीचर में चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के काफी देर तक मामले को दबाने की कोशिश होती रही, यही हाल अनव इंडस्ट्री में हुआ। यह सिर्फ एक-दो मामला नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि कई उद्योगों में हादसों को दबाने की कोशिश आम बात बन चुकी है। अन्य कई बड़े हादसो में जानकारी छिपाई जाती है। जब प्रबंधन के हाथ में कुछ नहीं रह जाता और उन्हे आर्थिक नुकसान होने का डर सताने लगता है तब वे पुलिस और दमकल को जानकारी देते हैं और घटना में कौन घायल हुआ या किसकी जान गई, इसकी जानकारी उसके बाद भी दबाई जाती है।