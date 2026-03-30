बर्ड फ्लू के बीच दिल्ली से चूजों की सप्लाई, Railway Station पर खुली खेप, यात्रियों में संक्रमण फैलने का डर

Bilaspur Railway Station: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बावजूद रविवार को दिल्ली से भारी मात्रा में चूजों की खेप बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। चूजों को खुले में उतारे जाने से यात्रियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मुर्गियों की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगाई हुई है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर खुलेआम चूजों का उतरना संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ा रहा है।