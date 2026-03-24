युवती को जबरन जंगल ले गया युवक फिर… होली के 19 दिन बाद हुआ खुलासा, जानें आखिर क्या हुआ उस रात?

CG Rape News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में होली की रात एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास और लूट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी युवती को जबरन वाहन में बैठाकर सुनसान जंगल क्षेत्र में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने युवती के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल व नगदी लूटकर फरार हो गया।