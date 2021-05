Skin Care Tips: तेज धूप से बचने के लिए अपनी स्किन टोन के हिसाब से चुनें सन्सक्रीम, धूप से मिलेगा बेहतर प्रोटेक्शन

Skin Care Tips in hindi: गर्मियों के दिनों मे हम तेज धूप से बचने के लिए सन्सक्रीम का यूज करते है। घर से अक्सर बाहर निकलते समय हम सन्स क्रीम लगाना ज्यादा उचित समझते है।

Skin Care Tips in hindi: गर्मियों के दिनों मे हम तेज धूप से बचने के लिए सन्सक्रीम का यूज करते है। घर से अक्सर बाहर निकलते समय हम सन्स क्रीम लगाना ज्यादा उचित समझते है। जिससे हमारी स्किन टैन न हो जाएं, काली न पढ़ जाएं। पर, क्या आप जानते है कि किस तरह की सन्सक्रीम आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। जो आपकी स्किन को उसके अनुसार प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए बेहतर है कि धूप से बचने के लिए आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही सन्सक्रीम का यूज करें। जिससे आपको धूप से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सकेगा। यह सन प्रोटेक्शन फेक्टर आपको सन की यूवी किरणों से बचाएंगा।

ड्राए स्किन

अगर आपकी स्किन ड्राए है। तो आपको ऐसी सन्सक्रीम यूज करना चाहिए। जिसमें माश्चराइजर भी हो। माश्चराइजर आपकी ड्राए स्किन को माश्चर देने का काम करता है। जिससे आपकी स्किन में लंबे समय तक माश्चर बना रहता है और आपकी स्किन ड्राइ नहीं रहती।

ऑयली स्किन

ऑयली स्किन वालों को एसपीएफ 50 वाला सन्सक्रीम यूज करना चाहिए। क्योंकि इस तरह का सन्सक्रीम उनके लिए बेस्ट होता है। जो सूर्य की यू वी किरणों से आपको बचाता है।

नॉर्मल स्किन

आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको एसपीएफ 30 वाला सन्सक्रीम यूज करना चाहिए। नॉर्मल स्किन के लिए एसपीएफ 30 सन्सक्रीम ठीक रहता है।

20 मिनट पहले लगाएं सन्सक्रीम

अगर आप धूप में कही बाहर जा रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप घर से निकलने के 20 मिनट पहले सन्सक्रीम का उपयोग करें। ऐसा करने से सन्सक्रीम आपकी स्किन में आसानी से मिल जाएंगा। जिससे यह आपकी स्किन को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेगा।

बेहतर प्रोटेक्शन के लिए

अगर आप सन्सक्रीम से बेहतर प्रोटेक्शन चाहते है तो आप सन्सक्रीम लगाने के पहले अपनी स्किन पर माश्चराइजर लगाएं। ऐसा करने से यह आपकी स्किन की एसपीएफ प्रॉपर्टी को अच्छी तरह सोख लेती है। जिससे आपको धूप में बेहतर प्रोटेक्शन मिलता है।

